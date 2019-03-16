11 في الرعاية المركزة.. تفاصيل الحالة الصحية لمصابي مذبحة نيوزيلندا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي كشفت جاسيندا أردرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا، اليوم السبت، إن هناك أطفالاً بين الشهداء والجرحى بسبب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين بمدينة كرايستشيرش.

وذكرت "أردن" في بيان لها، من الواضح أنه كان هناك أطفال تعرضوا لهذ الهجوم المروع، مضيفة أن الهجوم أسفر عن إصابة 39 شخصًا وهم يتلقون العلاج حاليا في المستشفى، من بينهم 11 في الرعاية المركزة.

وتابعت، إن قائمة الضحايا - القتلى والجرحى - تتراوح بين "الأطفال الصغار إلى المسنين، ومن بينهم رجال ونساء وأطفال، مشيدة بشجاعة اثنين من عناصر الشرطة اعتقلا المشتبه به بينما كان بحوزته أسلحة في سيارته، مشيرة إلى أنه "كان من المؤكد يعتزم الاستمرار في هجومه".

واستهدف مسلح إرهابي ظهر أمس الجمعة مسجد النور ومسجد لينوود في فى مدينة كرايست شيرش النيوزيلندية، وقتلوا ما يقرب من 50 مسلما وأصابوا أخرين، ونشروا الواقعة مباشرة عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وحرص الإرهابيون على كتابة عبارات عنصرية على الأسلحة التى استخدموها في الهجوم على المسجدين، لتوصيل رسالة إلى المسلمين فى كافة الدول الأوروبية.

وقال برينتون تارانت، أحد الإرهابيين الذى نفذوا الهجوم، فى منشور له على "تويتر" إنه قام بفعلته هو ورفاقه الثلاثة ليثأر لكل الأوروبيين الذين قتلوا باعتداءات إرهابية في السابق، ولتخفيض عدد الهجرة إلى البلدان الأوروبية.

وكشف الصليب الأحمر النيوزيلندي على موقعه الإلكتروني، أمس الجمعة، قائمة بأسماء مفقودين فى حادث الهجوم على المسجدين، ضمت القائمة 4 مصريين هم، "أحمد جمال محمد" يبلغ 68 عاما، و"أشرف مرسي" و"إبراهيم سيد محمد" البالغان 44 عاما، و"أسامة أبو كويك" البالغ 37 عاما.

كما ضمت القائمة أسماء عدة أشخاص جنسيات سعودية وسورية وكويتية، وباكستانية وهندية وصومالية وأردنية وفلسطينية.