"سوبر سيرفر".. قصة لتثقيف الأطفال بسلامة الإنترنت

احتفلت شركة سيسكو، الرائدة في مجال حلول تقنية المعلومات بمرور 30 عاماً على الإنترنت، بتسليط الضوء على كتاب "سوبر سيرفر" للكاتبة تمارا كلارك، الذي يعد أداة ممتعة لتثقيف الأطفال بشأن مسائل السلامة على الإنترنت، من خلال قصة جذابة غنية بالمعلومات مكتوبة بلغة سهلة.

وتهدف شركة سيسكو بهذا التسليط على الكتاب، إلى تعزيز الأمن والأمان للأطفال على الإنترنت، ويستهدف الكتاب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و7 سنوات على اتباع إرشادات بسيطة للانخراط في التفاعل مع ما تقدمة الإنترنت، لكن بطريقة آمنة.

ويدور الكتاب عن صبي عمره خمسة أعوام اسمه "والي" يحب ركوب الأمواج وتصفح الإنترنت، ويتعلم الصبي خلال تجربته في تصفح شبكة ويب التعامل مع كل شيء يصادفه على الشبكة من النوافذ المنبثقة والتنمر الإلكتروني عبر الإنترنت، إلى قواعد التصريح بالمعلومات الشخصية وتشاركها.

وعلقت تمارا كلارك على إصدار كتاب ذا سوبر سرفر قائلة: "بصفتي والدة تربي أبناءها خلال هذا العصر الرقمي، ألمس على أرض الواقع كيف يمكن أن يبدو الإنترنت مروع، لكنني من جهة أخرى أعشق التقنية وأعرف أيضاً الفرص الثرية التي تقدمها، ولهذا عملت على كتابة قصة سوبر سرفر لتزويد الآباء بالأدوات اللازمة لتعليم أطفالهم والاستفادة من استخدام الإنترنت بطريقة مسؤولة. وما يثلج صدري أن أجد العلامات التجارية الكبرى مثل سيسكو مستعدة لدعم هذا التوجه، فهي لا تكتفي لأن تكون رائدة في قطاعها فقط، بل تتصدر أيضًا مهمة الدفاع عن إنترنت أكثر أمانًا للجميع"