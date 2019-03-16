الذكاء الاصطناعي يرفع مستوى الرعاية الصحية

يثير استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي" artificial intelligence" في الطب جدلا كبيرا بين مؤيد ومعارض حول مدى استخدامه وحلوله محل الأطباء أو قيامه بمساعدتهم فقط.

ويري "إريك توبول" أخصائي أمراض القلب في معهد "سكريبس للبحوث" الأمريكي (Scripps Research Institute)، وعالم الوراثة البارز، أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي " AI" في الطب ومساعدة الأطباء في التشخيص سوف يدفع بمجال الرعاية الصحية والطب نحو الأمام، لكن لن تحل محل الطبيب، وذلك بحسب موقع "ذا فيرج" الأمريكي، المختص بأخبار التقنيات.

وأوضح " توبول "مؤلف كتاب "الطب العميق "(Deep Medicine)، أن مجال الرعاية الصحية الآن والعلاقة بين المريض والطبيب يتجهان نحو منعطف سلبي للغاية.

وتابع: إن المرضى لا يحصلون على الوقت الكافي مع الأطباء، ولا يحدث أي تفاعل وتواصل بين الطبيب والمريض بسبب ضيق الوقت وانشغال الأطباء سواء بكتابة التقارير عن الحالة أو لتوقيع الكشف الطبي عن حالات أخرى، وبالتالي يؤدي غياب التفاعل بين الطبيب والمريض إلى شعور الأخير بحالة من حيبة الأمل والإحباط.

وشدد خلال مقابلته مع الموقع الأمريكي، على أن الاستغناء عن الأطباء البشريين في مجال الطب والرعاية الطبية أمر غير وارد على الإطلاق، فمهما بلغت درجة تطور التقنيات الذكية ""AI تظل المراجعة البشرية واجبة بكل تأكيد .

وأوضح " توبول" أن تقنيات الذكاء الاصطناعي " AI" قادرة بلا شك على التفوق على الأطباء البشريين في عدة حالات مثل تحليل شبكية العين، وإجراء التحاليل الطبية دون الحاجة إلى الإبر بجانب تشخيص العديد من الأمراض المتعلقة بالقولون والكشف عن نوع الأورام داخل الجهاز الهضمي بشكل أكثر كفاءة من التشخيص البشري بجانب العديد الأمور الأخرى.

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وأضاف أنه في حال ما إذا تم تجربة تقنيات الذكاء الاصطناعي " AI" الطبية الموجودة بالفعل على أرض الواقع بشكل أوسع بعد إجراء الدراسات الدقيقة عليها، فإن المجال الطبي والرعاية الصحية على مستوى العالم سوف ينتقل إلى مرتبة أفضل وأكثر كفاءة بكل تأكيد.

وتابع: إن دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي " AI" للطبيب سوف تزيد من ثقته بعملية التشخيص، كما ستقلل الضغط النفسي عليه وتخفض المجهود البدني الذي يقوم به إلى حدود تسمح له بتقوية علمية التواصل والتفاعل بينه وبين المريض، مما يعزز الثقة ويرفع من معنويات المرضى بشكل عام.

ولعل من بين مميزات تقنيات الذكاء الاصطناعي " AI" الطبية التي يأمل "توبول" تعميمها في جميع مستشفيات العالم أنها قادرة على جمع كل البيانات والمعلومات والتاريخ الصحي للمرضى مما يجعل عملية التشخيص المقبلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي " AI" الطبية للمريض أكثر دقة بسبب تكوين صورة شاملة سابقة عن التاريخ الصحي للمريض .

وعبّر العالم الأمريكي عن دعمه بشدة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي " AI" في الرعاية الطبية لدورها البارز والأساسي في رفع إنتاجية وكفاءة الأطباء ورفع إنتاجيتهم وتقليل الضغط النفسي والبدني غير المحتمل في بعض الأحيان عن كاهل الأطباء، والذي يدفع البعض منهم للاكتئاب والإرهاق وربما الانتحار.

وأضاف أن تعميم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي " AI" الطبية لا يزال أمامه الكثير من السنوات ليتم تعميمها بشكل رسمي بالمنظور الصحيح والشامل، على الرغم من الحماس الذي يظهره البعض تجاه تجربة تقنيات الذكاء الاصطناعي " AI" الطبية ولو بشكل مقنن.

وأشار إلى أن نقص التمويل المخصص لإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث يبقى عائقا أمام اعتماد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي "AI" الطبية بشكل موسع خلال السنوات المقبلة.