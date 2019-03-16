"ناسا": أول من يطأ المريخ من المرجح أن يكون امرأة

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن أول شخص ستطأ قدمه سطح كوكب المريخ من المحتمل أن يكون امرأة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، كشف مدير وكالة "ناسا"، جيم برايدنستاين عن الخطط المثيرة حول إرسال البشر إلى الكوكب الأحمر في البرنامج الإذاعي "Science Friday" هذا الأسبوع.

وسبق أن كشفت ناسا عن خططها بشأن إرسال البشر إلى المريخ بحلول منتصف 2030، لكن الطاقم ظل لغزا حتى الآن.

وأكد برايدنستاين، في معرض حديثه بالبرنامج، أنه "من المرجح" أن تكون امرأة هي أول شخص يصل إلى الكوكب الأحمر، ومن المثير للاهتمام أن برايدنستاين أضاف أن عنصرا نسائيا سيدرج في رحلة ناسا المقبلة إلى سطح القمر.

وتأتي هذه الأنباء بعد فترة وجيزة من إعلان وكالة ناسا عن أول عملية سير نسائية في الفضاء بحلول 29 مارس/آذار الجاري، حيث ستصل كل من آن ماكلين وكريستينا كوخ إلى الفضاء المفتوح خارج المحطة الفضائية الدولية.