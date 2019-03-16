التعرق مؤشر على الإصابة بالباركنسون

يمثل داء باركنسون أحد أكثر الأمراض شيوعاً عند كبار السن، ويحدث بسبب تلف الخلايا العصبية في الدماغ حيث تتطور أعراضه ببطء على مدى فترة طويلة من الزمن.

وبحسب إحدى الدراسات التي أجريت مؤخراً في بريطانيا فإن التعرق الغزير الذي يحدث دون سبب واضح في القسم العلوي من الجسم، قد يكون مؤشراً مبكراً على الإصابة بمرض باركنسون.

وتقول الدراسة، إن التعرق الشديد دون أي سبب واضح في القسم العلوي من الجسم، والذي ينجم عن تلف الخلايا العصبية الدماغية تصدر عنه عادة رائحة غير محببة.

وقد أظهرت الدراسة التي أجريت على مجموعة من مرضى باركنسون، بأن فرط التعرق هو عرض مشترك لمرضى الباركنسون، إلا أن حدته تختلف من شخص لأخر وفقاً لمراحل تطور المرض، ويمكن أن يشمل التعرق كافة أنحاء الجسم في مراحله المتقدمة.

وينصح العلماء الأشخاص الذين يعانون من غزارة في التعرق الغير مبرر، باللجوء إلى الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة للخضوع للعلاج في وقت مبكر من المرض، وفق ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية.