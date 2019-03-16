تعرف على الفوائد الصحية للزبادي

الفوائد الصحية للزبادي تشمل الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والحماية من السرطان، ويعد الزبادي غذاء مثاليا لصحة المعدة والعظام، وتغذية البشرة والشعر، إضافة إلى الفوائد المتعددة للأطفال، لأن الزبادي يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة والبكتريا النافعة التي لها دور في تقوية الجهاز الهضمي، كما أنه يساعد على التخسيس والرجيم، وفيما يلي نرصد لك أهم فوائد الزبادي، كما يمكنكم أيضا الاطلاع على طريقة عمل اللبن الزبادي‎‏ منزليا.فوائد الزبادي للصحة

منع ارتفاع ضغط الدم:

يحتوي الزبادي على عنصر البوتاسيوم، والذي يساعد على التقليل من امتصاص الصوديوم الزائد بالجسم والبوتاسيوم، وهذا يساعد على تحفيز عمل الخلايا العصبية مما يقلل من ارتفاع ضغط الدم.

تنظيم الكوليسترول:

يحتوي الزبادي على البكتيريا الجيدة، والتي تقلل بشكل فعال من البروتينات الدهنية المنخفضة الكثافة التي تنظم الكوليسترول، مما يقي من الإصابة بمرض الشرايين التاجية وتصلب الشرايين.

حماية الجهاز الهضمي:

من المعروف أن الزبادي مهم جدا لصحة الجهاز الهضمي، حيث إنه يحتوي على البكتيريا الجيدة والتي تساعد على محاربة البكتريا التي تصيب المعدة والأمعاء بالعدوى، والحماية من الإصابة بقرحة المعدة وسرطان المعدة.الزبادي للجهاز الهضمي

تقوية الجهاز المناعي:

يساعد الزبادي على تحفيز الجهاز المناعي والتقليل من الالتهابات، إذ إن الزبادي يحتوي على مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى عناصر غذائية مثل السيلينيوم والزنك والمغنيسيوم، والتي لها دور في تقوية الجهاز المناعي.

التقليل من الوزن الزائد:

يحتوي الزبادي على البروتين، والذي يعزز الأيض ويساعد على حرق السعرات الحرارية الزائدة بالجسم، ولهذا يجب الحرص على تناول الزبادي عند الرغبة في التخلص من الوزن الزائد.

فوائد الزبادي للوجه:

الزبادي يساعد على تقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت على البشرة.

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يساعد الزبادي على ترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها.

الزبادي له الكثير من الخصائص المضادة للجراثيم والفطريات، والتي تساعد على علاج حالات حب الشباب التي تظهر على البشرة والرؤوس السوداء.

يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك والذي يساعد على التقليل من الهالات السوداء والانتفاخ حول منطقة العينين.

استخدام الزبادي على البشرة يحميها من التصبغات التي توجد عليها ويساعد على التخلص من البقع الداكنة.

الحماية من التعرض إلى الخطوط الدقيقة والتخلص من التجاعيد التي تظهر على البشرة.

التخلص من الحروق الناتجة عن أشعة الشمس، وهذا ناتج عن احتوائه على الزنك.. وفي هذا الإطار يمكنكم الاطلاع على وصفات الزبادي لتنظيف وتفتيح البشرة.. وأبرز فوائده

فوائد الزبادي للأطفال

فوائد الزبادي للأطفال:

الزبادي مهم لصحة الأطفال، حيث إنه يساعد على تنظيم عمل الجهاز الهضمي، لاحتوائه على البكتيريا النافعة البروبيوتيك.

يساعد على حماية الأسنان من التسوس والالتهابات التي من الممكن أن تصيبها، لأنه يحتوي على حمض اللبنيك ونسبة عالية من الكالسيوم التي تساعد على تكوين الأسنان.

من المهم تناول الزبادي للأطفال، لأنه يساعد على تكوين العظام ونموها لدى الأطفال الرضع.

الزبادي يقوي مناعة الأطفال لاحتوائه على البكتيريا النافعة، والتي تحدث التوازن ما بينها وبين البكتيريا الضارة وتحمي جسم الطفل من التعرض إلى الأمراض البكتيرية.