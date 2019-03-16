"أودي" تطرح طراز "A3 G-tron" العائلية بـ37 ألف دولار

استقبلت شركة "أودي" الألمانية العالمية، طلبات شراء طرازات "A3 G-tron" المزمع طرحه بالأسواق الفترة المقبلة، بسعر 37 ألف دولار.

ووفقاً لموقع الشركة الألمانية، فإن "أودي" تطرح "A3 G-tron" لاستعادة مكانتها في سوق المركبات العائلية الاقتصادية، خاصة أن هذه السيارة من فئة الهاتشباك، وحجمها الخارجي أصغر من سيارات "A3" السابقة.

"A3 G-tron" تسع لتسعة إلى خمسة أفراد، ومزودة بمصابيح "LED"، وعجلات رياضية بمقاس 15، ومقاعد رياضية، وواجهة قيادة فيها شاشة قبالة السائق مباشرة، وشاشة تعمل باللمس تخرج من داخل جسم الواجهة عند الحاجة لاستعمالها في التحكم بأنظمة السيارة، أو مشاهدة الصور من الكاميرات الأمامية والخلفية للمركبة.

وزودت "أودي" هذه السيارة بـ"علبة سرعة" أوتوماتيكية بـ7 مراحل، ونوعين من المحركات، محرك بسعة 1.4 لتر، وعزم 110 أحصنة، ومحرك بسعة 1.5 لتر وعزم 130 حصاناً، يمكنهما زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 9.4 ثانية، والوصول بها إلى سرعة تبلغ 211 كلم/ساعة.