مؤتمر فيتامين "د" في أبوظبي يوصي بخطط استراتيجية للكشف المبكر

دعا المؤتمر الدولي الـ8 لنقص فيتامين "د"، الذي اختتم أعماله، الجمعة، في أبوظبي، إلى تكثيف طرق ووسائل الكشف المبكر عن نقص فيتامين "د" لدى جميع الفئات العمرية وتقديم العلاج المناسب للمرضى.

وأكد في توصياته ضرورة توحيد معايير القياس الخاصة بفحص فيتامين "د" داخل الإمارات، ووضع الخطط الاستراتيجية اللازمة للتشخيص السليم والكشف المبكر والعلاج.

كما أوصى المؤتمر الذي نظمته مجموعة "في بي إس" للرعاية الصحية بضرورة نشر المعلومات المتاحة للمتخصصين في جميع المجالات عن فوائد علاج نقص فيتامين "د" خصوصا تلك التي ثبت عملياً نجاحه فيها مثل حالات الحمل وأمراض السرطان وأمراض القلب وأمراض الكلى وأمراض الجهاز التنفسي والسكري وغيرها.

وأكد الأطباء المشاركون في المؤتمر أن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن فيتامين "د" هو هرمون قوي وله خواص جيدة ضد الالتهاب والأكسدة، وحديثاً ثبت دوره الفعال في علاج إصابات الرأس الناتجة عن الحوادث وكذلك في علاج أنواع مختلفة من أمراض السرطان، وعليه فيجب نشر هذه المعلومات وإيصالها للمختصين كل في مجاله حتى يستفيد المرضى منها.

وقال المشاركون إن كل الدلائل تشير إلى أن الإصابة بنقص فيتامين "د" تتسبب في الكثير من المشاكل المرضية وأن علاجه يساعد كثيرا في الوقاية من الإصابة بهذه الأمراض بل علاجها، لهذا يجب إجراء دراسات تطبيقيه مقارنه على مستوى الدولة لدراسة هذا الأمر.

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وشدد المؤتمر على أهمية دراسة وتطبيق الوسائل التي تؤدي لرفع منسوب فيتامين "د" عند الناس مثل إضافته للأطعمة والمشروبات وكذلك توفير الأدوية التي تحتوي على الفيتامين، وإنشاء مجالس محلية وإقليمية تختص بكل نواحي فيتامين "د"، من أجل تبادل المعلومات والخبرات العلمية، وخصوصاً الحديث منها، لتعميم الفائدة.

كما أوصى المؤتمر الهيئات والإدارات الصحية المسؤولة في الإمارات على المستوى الاتحادي والمحلي بعمل دراسات تطبيقيه مقارنة على المدى البعيد لدراسة أهمية وأبعاد مشكلة نقص فيتامين "د" ومدى تأثيره على التسبب ببعض الأمراض وكذلك دوره في علاجها.

وأكدوا كذلك أهمية تشجيع جميع فئات المجتمع بقياس مستوى فيتامين "د" وخصوصا عند الأشخاص المعرضين للإصابة بنقص مستواه في الدم، وكذلك الذين من الممكن أن يستفيدوا من علاجه، كما أوصى بإنشاء سجل وطني لمستوى فيتامين "د" عند مختلف المراحل العمرية، تتبناه إحدى الهيئات الصحية الوطنية، وذلك لمعرفة مدى حجم المشكلة، وبناء عليها وضع الخطط الوقائية والعلاجية لها، ويمكن لهذه الهيئة تبادل هذه المعلومات مع مثيلاتها في مختلف دول العالم.

وأخيرا أوصى المؤتمر بإنشاء رابطة علمية محلية تجتمع دورياً لمناقشة جديد الدوريات العلمية المحلية والعالمية عن فيتامين "د" ونشرها في الأوساط المحلية للاستفادة منها.