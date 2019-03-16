تعرف على أعراض ضعف عضلة القلب

ضعف عضلة القلب من المشاكل الصحية التي يصاب بها نسبة كبيرة من الأشخاص دون علمهم، وخلال هذه الإصابة يتم عدم قدرة القلب علي ضخ كميات الدم التي تسمح للشخص بالعيش بشكل طبيعي، ويكون هذا الضعف تدريجي، فقد يصل الأمر لعدم قدرة القلب علي العيش بشكل طبيعي، وأيضا في حالة التعرض لأي مشكلة صحية خطيرة ويتطلب الأمر لإجراء عملية جراحية قد يتسبب ذلك في عدم السماح بإجراء العملية.

اعراض ضعف عضلة القلب

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أعراض ضعف عضلة القلب، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE" الطبي، الذي أشار إلي حدوث ضعف في ضخ الدم يتسبب في حدوث مشاكل في البطين الأيسر وضعف في الجسم ويؤثر هذا بشكل كبير علي صحة القلب.

اعراض ضعف عضلة القلب

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وقدم التقرير، العديد من الأعراض التي تؤكد أن هناك ضعف في عضلة القلب، ويجب توخي الحذر بشكل كبير، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية في القلب، كانسداد في الشرايين أو مشاكل في الصمام، ومن أشهر الأعراض ضيق في التنفس يصاحبه في بعض الأحيان تورم في الساق، الشعور المستمر بالتعب والإرهاق، زيادة ملحوظة بالوزن، إغماء، وزيادة في معدل ضربات القلب بشكل ملحوظ، ودوخة شديدة، وفي حالة عدم الإلحاق بالحالة قد تكون من أبرز أسباب التعرض للوفاة المفاجأة.

وأوضح التقرير، إلي وجود العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بصغف في عضلة القلب، أهمها الأشخاص المصابون بمشاكل في الشريان التاجي، ومدمني الكحوليات والمدخنون، وأيضا مرضي الغدة الدرقية سواء كانت نشطة أم كسلانة، وأيضا الأشخاص مصابي مرض السكر، والذي يعانون من مشاكل في صمام القلب كالإنسداد، وتعرض القلب لمشاكل فيروسية بالقلب.

اعراض ضعف عضلة القلب ومن أبرز الأسباب التي اتزيد من نسبة الإصابة بضعف في عضلة القلب، هي التاريخ العائلي، فعند وجود مثل هذه المشاكل في العائلة فأنت قد تكون عرضة لذلك، وأيضا تحاليل الدم وخاصة تحليل أنزيمات القلب، والفحص البدني العام للجسم، وفي حالة شك الطبيب في ذلك يتطلب الأمر إجراء رسم قلب، وفي حالة وجود مشكلة به يتطلب الطبيب رسم قلب بالمجهود، وقد يصل الأمر للقسطرة الاستكشافية لمعرفة العلة من أساسها وأخذ العلاج الملائم لها.