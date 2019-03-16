وزارة الدفاع الروسية: سجلنا 6 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية فى سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها سجلت 6 انتهاكات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة، في نشرة بشأن الوضع في سوريا، حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن الانتهاكات المسجلة وقع أربعة منها في محافظة حلب وواحد في إدلب، وواحد في اللاذقية ، مشيرة إلى أن الجانب التركي سجل 19 انتهاكا، وقع 3 منها في حلب واثنان في إدلب و6 في اللاذقية و8 في حماة. وأضافت الوزارة أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا. ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت قبولها تنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

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