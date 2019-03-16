شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: مذبحة نيوزلندا الإرهابية تسلط الضوء على أهمية التصدى لظاهرة الإسلاموفوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أن مذبحة نيوزلندا الإرهابية تسلط الضوء على أهمية التصدى لظاهرة رهاب الإسلام "الإسلاموفوبيا" فى العالم.

وقال قرقاش: "مذبحة نيوزلندا الإرهابية تسلط الضوء على ضرورة التصدى لرهاب الإسلام فى العالم، هذا وقت الحزن والأسف والتفكير، بالتأكيد إن العلاقة بين الإسلاموفوبيا والإرهاب راسخة".

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قرقاش

يذكر أن الهجوم الإرهابى على المسجدين الذى نفذ أمس الجمعة فى مدينة كرايست تشيرتش، أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات.