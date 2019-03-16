شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية: ارتفاع عدد الضحايا الأردنيين في الهجوم الإرهابى بنيوزيلندا إلى 3 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية بارتفاع عدد القتلى من رعاياها في حادث نيوزيلندا إلى ثلاثة أشخاص.

وقال مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، في بيان نقلته قناة "العربية الإخبارية" اليوم السبت، إن أحد المصابين في الحادث توفي متأثرا بجراحه اليوم.

وكانت الخارجية الأردنية قد أعلنت، في وقت سابق أمس، مقتل أردنيين اثنين وإصابة 8 آخرين في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المصلين داخل مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، بنيوزيلندا، وأسفر عن مقتل ما يزيد على 50 شخصاً، ومثلهم مصابين.