عون: لبنان يصطدم بمواقف بعض الدول فيما يتعلق بعودة النازحين

وأشار عون إلى أن "لبنان يصطدم بمواقف من بعض الدول التي تقدم الحل السياسي للأزمة السورية على عودة النازحين، وهذا ما لا نقبل به لأننا استضفنا النازحين لأسباب إنسانية نتيجة القتال الذي كان دائرا في سوريا والنقص في المواد الغذائية، إلا أن القتال توقف اليوم على نحو شبه كامل، فيما تداعيات النزوح السوري مستمرة منذ ثماني سنوات على مختلف القطاعات الأمنية والاجتماعية والصحية وخصوصا الاقتصادية"، وفقا "للوكالة الوطنية للإعلام".

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ونوه الرئيس اللبناني بأن "التقارير التي ترد والمعطيات المتوافرة لدى مسؤولي المنظمات الدولية، تشير إلى أن النازحين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم تتوافر لهم الظروف المناسبة للعودة أمنيا واجتماعيا وصحيا".

وأكد عون على "أهمية دفع المنظمات الدولية المساعدات للنازحين العائدين"، لافتا إلى أن "مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الذي عقد في بيروت في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، اتخذ قرارا بضرورة دفع المساعدات للنازحين في أماكن عودتهم".