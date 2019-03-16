ارتفاع عدد القتلى الأردنيين في هجوم نيوزلندا إلى ثلاثة

عمان/ ليث الجنيدي/الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، ارتفاع عدد قتلى مواطنيها، في هجوم نيوزلندا الإرهابي إلى ثلاثة.

ونقلت الوزارة في بيان عن مركز العمليات التابع لها، أن عدد الضحايا الأردنيين جراء الحادث الإرهابي في نيوزيلندا، "ارتفع إلى ثلاثة شهداء بعد وفاة أحد المصابين".

وأعلنت الخارجية الأردنية يوم أمس عن استشهاد مواطنين وإصابة 8 آخرين في الهجوم الإرهابي بنيوزيلندا، قبل أن تعلن ارتفاع العدد إلى ثلاثة.

وقتل 50 شخصا وأصيب آخرون، في هجومين إرهابيين استهدفا مسجدين بمدينة كرايتس تشيرش النيوزيلندية، أثناء صلاة الجمعة، وفق آخر محصلة للشرطة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.