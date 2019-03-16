اعتقال 75 محتجاً وإصابة 11 شرطياً خلال احتجاجات العاصمة #الجزائر

صحيفة الخليج الالكترونية أكدت الشرطة الجزائرية أنها اعتقلت 75 محتجاً، خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الجزائر أمس (الجمعة). وأشارت إلى إصابة 11 شرطياً بجروح طفيفة، أثناء احتجاجات أمس، التي تعدّ الأكبر منذ إعلان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عزمه عدم الترشح لفترة رئاسية خامسة.

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