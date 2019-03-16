إنقاذ مواطن من الغرق بالقحمة.. و #حرس_الحدود يحذر

صحيفة الخليج الالكترونية أنقذ حرس الحدود بمنطقة عسير، أمس الجمعة، مواطنًا من الغرق بالقحمة. وأهاب حرس الحدود بالجميع أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ، مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود 994 لطلب المساعدة.

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