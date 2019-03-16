الجيش_اليمني يكبد #مليشيا_الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد بصعدة

الخليج - واس شنّ الجيش اليمني هجومًا على مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بمديرية الحشوة بمحافظة صعدة، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن وحدات من اللواء التاسع حرس حدود بالحشوة كبدت المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في حين فرّ ما تبقى منهم نحو الوديان والشعاب .

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