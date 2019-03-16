رئيسة وزراء #نيوزلندا تكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي: سيتم تأمين المساجد

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت رئيسة وزراء نيوزلندا، جاسيندا أرديرن، أنه تم اعتقال 3 أشخاص بينهم أسترالي سيقدم للعدالة على خلفية الحادث الإرهابي الذي وقع أمس الجمعة.

وأضافت أرديرن أن المتهم أقام فترة في بلادها ولم يكن يسكن مدينة كرايس تشيرش، وحصل على رخصة لحمل السلاح من الفئة “أ” خولته شراء أدوات جريمته، متابعة أن الشرطة تعمل على كشف ملابسات الحادث الإرهابي الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ولفتت إلى أن شرطة نيوزلندا تحقق حاليًّا في أنشطة اليمين المتطرف، وأن المتهم الرئيسي لم تكن له سوابق جنائية، ولم يتم تصنيفه كإرهابي، وحان الوقت لتغيير قوانين حيازة السلاح في البلاد.

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وتابعت رئيسة وزراء نيوزلندا أنه سيتم تأمين المساجد في البلاد لمنع وقوع أي عمليات إرهابية.

وقُتل حوالي 50 شخصًا وأصيب العشرات عندما فتح شخص واحد على الأقل النار على مسجدين في منطقة كرايس تشيرش في نيوزلندا أمس الجمعة.

وقال مفوض الشرطة النيوزلندية مايك بوش: إنه تم احتجاز 4 أشخاص، 3 رجال وامرأة، وأشار إلى أنه تم العثور على عدد من السيارات المفخخة بالقرب من موقع الحادث، الأمر الذي يشير إلى عمل إرهابي مُخطط له من الدرجة الأولى.

وأوضح بوش أن العديد من المتفجرات كانت مرتبطة بالسيارات، بما يشير إلى أن هذا العمل يندرج تحت الأنشطة الإرهابية والعنيفة على مستوى العالم.