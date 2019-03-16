الملك_سلمان مغرداً: المجزرة الشنيعة في استهداف المصلين الآمنين بمسجدين في نيوزلندا “عمل إرهابي”

صحيفة الخليج الالكترونية قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – في تغريدة عبر حسابه في تويتر مساء أمس الجمعة، إن المجزرة الشنيعة في استهداف المصلين الآمنين بمسجدين في نيوزلندا، عمل إرهابي، وتؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة خطابات الكراهية والإرهاب، التي لا تقرها الأديان ولا قيم التعايش بين الشعوب. وأضاف – حفظه الله – نسأل الله أن يرحم الشهداء الأبرياء، ويعجّل بشفاء المصابين.

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