توجيه تهمة القتل رسميًا إلى منفذ هجوم #نيوزيلندا الإرهابي

الخليج - د ب أ

أكدت الشرطة النيوزيلندية صباح يوم السبت، توجيه تهمة القتل إلى الإرهابي الأسترالي “28 عاما” فيما يتعلق بالهجوم على مسجدين في مدينة كرايستشيرش والذي أسفر عن مقتل 49 شخصا.

وأغلقت محكمة كرايستشيرش الجزئية أمام الجمهور خلال مثول المتهم أمامها بسبب الخطورة الأمنية، وقال قائد الشرطة مايك بوش في بيان “بينما يواجه الرجل حاليا تهمة القتل، سيتم توجيه اتهامات أخرى إليه”، وأضاف “سيتم الكشف عن هذه الاتهامات في أقرب وقت ممكن”.