انطلاق القمة الأفريقية الأولى لتكنولوجيا المالية الإسلامية بتونس

تنطلق، السبت، فعاليات القمة الأفريقية الأولى للتكنولوجيا المالية الإسلامية تحت عنوان "الصناعة المالية الإسلامية الأفريقية في العصر الرقمي"، والتي تستضيفها تونس، بمشاركة نحو 120 خبيراً يمثلون مؤسسات تكنولوجية ومؤسسات مالية وصناع قرار المال بأفريقيا.

وتركز أعمال القمة، التي تستمر يومين، على 3 محاور أساسية تتعلق بالجيل الجديد من التقنيات التكنولوجية المالية والآفاق الأفريقية ودور الحاضنة في تحقيق الإدماج المالي والتمكين الاقتصادي، إلى جانب محور التمويل الإسلامي في عصر التكنولوجيا المالیة بین التوقعات والتحديات.

كما تشهد القمة التي تنعقد بالتعاون بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية متمثلة في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والجمعية التونسية للمالية الإسلامية، إطلاق منتوج جديد لإدارة السيولة بتقنية البلوكشين والإعلان عن إطلاق صندوق أفريقي لاحتضان الشباب للمساعدة على تجسيد أفكار مشاريعهم، إلى جانب إنشاء حاضنة لتمكين وإدماج أصحاب الأفكار والمشاريع التكنولوجية الناشئة في النسيج الاقتصادي الأفريقي.