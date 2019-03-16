دبي - بواسطة محمد فارس © Ammar Awad المصلون في المسجد الأقصى - القدس - أرشيف الآلاف في الأقصى يؤدون صلاة الغائب على ضحايا مسجدي نيوزيلندا

أدى آلاف المصلين "صلاة الغائب" في المسجد الأقصى، وفي أغلب مساجد قطاع غزة، على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا.

وأدان خطيب المسجد الأقصى ومفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، الهجوم ووصفه بـ"الإرهابي"، وقال: "نترحم على أرواح جريمة الإرهاب في نيوزيلاندا التي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى".

واستنكر مفتي الديار الفلسطينية، استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى ومدينة القدس الشرقية، مؤكدا أن "المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم ولا يخضع للمفاوضات أو المساومات".

وأضاف: "نستنكر ونرفض أي إجراء إسرائيلي ضد الأقصى".

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وفي السياق ذاته، أدى الفلسطينيون في أغلب مساجد قطاع غزة "صلاة الغائب" على ضحايا الجريمة الإرهابية.

وأعربت وزارة الأوقاف الفلسطينية، في بيان، عن إدانتها للجريمة الإرهابية، مطالبة السلطات النيوزيلندية بمحاسبة المتطرف منفذ الهجوم والجهة التي تقف خلفه.

واقتحم إرهابي مسلح مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، وأطلق النار على المصلين فقتل 49 شخصا وأصاب العشرات.

المصدر: معا + وكالات