تدمر تنفض غبار الإرهاب استعدادا لاستقبال السياح

ومن أجل إعادة الألق إلى المدينة الأثرية لتكون لائقة وجاهزة لاستقبال الوفود السياحية مع اقتراب الموسم السياحي، باشرت ورشات الترميم والتنظيف في مديرية آثار تدمر أمس الجمعة برفع الأتربة الناتجة عن الاعتداءات الإرهابية من شوارع وممرات المدينة الأثرية والأماكن التي طالها الإرهاب ونقلها إلى المكبات المخصصة خارج المدينة، حسبما نقلت وكالة "سانا".
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وبدأت الورشات أعمالها في تنظيف ورفع الأنقاض من المسرح الأثري حيث تقام المهرجانات والحفلات الفنية على أن تستكمل أعمالها حتى إعادة هذه الكنوز الأثرية إلى ما كانت عليه قبل أن يطالها إرهاب فكر "داعش"(المحظور في روسيا).
واستعادت وحدات الجيش السوري في مطلع مارس/آذار من عام 2017 السيطرة على مدينة تدمر بعد تكبيد تنظيم "داعش" الإرهابي الذي عمد إلى ارتكاب المجازر بحق أهالي القرى والبلدات الآمنة التي هاجمها لدب الذعر في نفوس المدنيين وإجبارهم على الرضوخ لبطشه والسكوت عن سرقته أموالهم وممتلكاتهم وتدمير ممنهج لأبرز الصروح التاريخية في المدينة الأثرية.
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