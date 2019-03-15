شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة تبوك» توضح حقيقة «الفيديو الصادم» من داخل مستشفى الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - تبوك:

كشفت “صحة تبوك” حقيقة مقطع فيديو متداول لمُسنة تشتكي من سوء المعاملة من قبل ممرضة، إضافة إلى بيع الأطعمة والمشروبات عليها بثمن مبالغ فيه، وذلك بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك.

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وأوضحت صحة تبوك أن ما ورد في المقطع غير صحيح، فالمسنة من جنسية عربية تعاني من أمراض مزمنة ودرجة وعيها متفاوتة وغير مدركة لما تقول، وأنها تتلقى الخدمات العلاجية والتغذية على أكمل وجه.

وأضافت أن المريضة ليس لها من يعولها، وبدون أقارب، وتُقدم لها جميع الخدمات التمريضية دون أي تقصير، وأن ما ذكر في المقطع من علامات على ذراعها، فهو عبارة عن موضع للحقن التي تتلقاها في الجلد “هيبارين”.

وأكدت “صحة تبوك” أن المريضة منومة بالمستشفى منذ تاريخ 18/ 8/ 1438هـ، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها القانوني ضد مَن صوّر هذا المقطع دون وجود إثباتات.