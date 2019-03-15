شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. «التعليم» تدرج البرامج الصيفية ضمن شروط حركة النقل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أدرجت وزارة التعليم للمرة الأولى البرامج التدريبية الصيفية ضمن عناصر المفاضلة بين المعلمين المتقدمين لحركة النقل الخارجي على الرغبة الأولى والرغبات من (2-20)، ورصدت لها 10 درجات بالموازاة في الدرجة مع من حصل على جائزة التميز للتعليم على مستوى الوزارة للعام الدراسي 1438/‏‏ 1439 (2018)، وكذلك من يعمل قائد مدرسة حتى موعد إغلاق النظام.

ونصت الفقرة (7) من عناصر المفاضلة على أن من حصل على شهادة معتمدة من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي لحضور برامجها الصيفية المنفذة للعام الدراسي 1438/‏‏ 1439 (2018)، بينما خصصت الوزارة 30 درجة لعدد أيام الغياب بعذر من تاريخ 1439/‏‏05/‏‏04 حتى 1440/‏‏04/‏‏20، وتتساوى عناصر المفاضلة (المعدل التراكمي) و(عام التخرج) و(درجة الأداء الوظيفي للعام السابق) بـ20 درجة، وفقا لـ”الوطن”.

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وأعلنت الوزارة، في وقت مبكر، عند إدخالها عنصرا جديدا في مفاضلة النقل الخارجي القادمة للمعلمين والمعلمات، وتتضمن إدراج المبادرين في تكاليف سد العجز الدراسي ضمن عناصر نقل المعلمين في حركة النقل الخارجي العام المقبل، فيما يتم احتساب العنصر بدءا من الفصل الدراسي الجاري.

يذكر أن وزارة التعليم، أعلنت أمس، حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الحالي 1440، وبلغت النسبة العامة للمنقولين والمنقولات في الحركة (19.73) %، بينما كانت النسبة في العام الماضي نحو 20.7% وهو ما عده طالبو النقل تراجعا في تلبية الوزارة لرغاباتهم رغم إدخال عنصر الدورات الصيفية ضمن عناصر المفاضلة هذا العام.

كما بلغت نسبة المنقولين منهم على الرغبة الأولى 60.84، وعلى الثانية 6.36، وعلى الثالثة 3.75، ونسبة المنقولين منهم على بقية الرغبات 29.05، ولم الشمل 8.5.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمتقدمين والمتقدمات الاستعلام عن نتيجة الحركة للمتقدمين، من خلال حساباتهم في نظام نور، وإتاحة الاعتراض على نتيجة النقل إلكترونياً خلال عشرة أيام ابتداءً من يوم الأحد القادم.

وأضافت أن الحركة التزمت بالقواعد والضوابط المنظمة لنقل المعلمين والمعلمات؛ تحقيقاً لمبدأ العدل والمساواة بين المتقدمين.