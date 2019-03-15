اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ندّدت مسيرةٌ خرجت عقب صلاة الجمعة اليوم من مسجد الهاشمي وسط مدينة إربد الأردنية بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى، ودعت الأمتين الاسلامية والعربية للوقوف بوجهها ودعم موقف عمّان الثابت والداعم لصمود المقدسيين.
وردَّد المشاركون في المسيرة التي مثلت الحراكات السياسية والشعبية والحزبية والنقابية في المحافظة، هتافات أكَّدت الاستعداد للتضحية بالأرواح من أجل الدفاع عن القدس والمقدسات ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنكرت صمت العالم الاسلامي والعربي إزاء ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك على يد الصهاينة بمباركة من الحكومة الإسرائيلية.
وحيّا المشاركون صمود المقدسيين والمقدسيات في الدفاع عن الأقصى والمقدسات ومرابطتهم على أبوابها بوجه آلة القمع الصهيونية بما يتنافى مع المواثيق الدولية والإانسانية التي تكفل حرية العبادة.
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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. انتفاضة أردنية دفاعًا عن المسجد الأقصى: مستعدون للتضحية بأرواحنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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