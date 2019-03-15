اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أحيا مئات من أبناء الجالية السورية في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الجمعة، الذكرى الثامنة لانطلاق الثورة ببلادهم ضد نظام بشار الأسد.
وجرت الفعالية في مركز زبيدة هانم الثقافي بمنطقة الفاتح، ونظمها كل من الجمعية العربية (غير حكومية)، واتحاد تنسيقيات السوريين حول العالم (غير حكومي).
وتخلّل الفعالية عرضًا مسرحيًّا يحاكي سجون نظام الأسد، وما يتلقاه السجين من تعذيب وحشي، بالإضافة إلى العديد من الفقرات الغنائية الوطنية.
وحضر الحفل، مئات من أبناء الجالية السورية في تركيا، بالإضافة إلى مشاركة العشرات من المواطنين الأتراك.
وأضاف في الكلمة الافتتاحية: "8 سنوات والثورة ما زالت تقدم الشهداء لتقول للعالم إنها تريد إنهاء العبودية من حكم آل الأسد، لكن الدكتاتوريات في العالم تريد الشعوب تكون تخت أنظمة الاستبداد، والنظام العالمي لا يريد للديمقراطية أن تدخل إلى العالم العربي".
وبدأ الحراك الشعبي السوري مطالبا بالحرية والكرامة، قبل أن يتخذ طابعًا جماهيريًّا سرعان ما انتشر ليشمل جميع أنحاء البلاد، لكنّ النظام السوري واجه الحراك الشعبي السلمي بالقمع والقتل والاعتقال والتعذيب الوحشي.
كانت هذه تفاصيل خبر معارضون سوريون يحيون ذكراها الثامنة: ثورتنا لا تزال تقدم شهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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