تحذير خطير.. هذه التطبيقات والألعاب يجب حذفها من هواتف أندرويد

حذر باحثو الأمن الرقمي، من تطبيقات وألعاب ضارة منتشرة بكثافة على الهواتف الذكية، وطالبوا بحذفها، مشيرين إلى وجود نوع مجهول من البرامج التي تعرض الإعلانات في أكثر من 200 تطبيق ذكي على هواتف "أندرويد"، وتم تحميلها من جانب ملايين المستخدمين.
وتكمن خطورة هذه البرامج الضارة في تثبيت برامج إضافية على الهاتف، دون الحصول على إذن صاحبه، ما يشكل ثغرة أمنية، وقد تم إخطار شركة "جوجل" الأمريكية بالثغرة، وسحبت كل التطبيقات والألعاب الخطيرة من متجرها "جوجل بلاي"، ومع ذلك فإن الموقع يشدد على ضرورة حذفها من الهواتف.
وكشف موقع "سبوتنك"، عن أول 14 تطبيقا ولعبة خطيرة في القائمة الطويلة، التي تبين أن 13 منها ألعاب، وتم تحميلها 5 ملايين مرة حول العالم، وهى كالتالى:
1) Snow Heavy Excavator Simulator
2) Hoverboard Racing
3) Real Tractor Farming Simulator
4) Ambulance Rescue Driving
5) Heavy Mountain Bus Simulator 2018
6) Fire Truck Emergency Driver
7) Farming Tractor Real Harvest Simulator
8) Car Parking Challenge
9) Speed Boat Jet Ski Racing
10) Water Surfing Car Stunt
11) Offroad Wood Transport Truck Driver 2018
12) Volumen booster & Equalizer
13) Prado Parking Adventure
14) Oil Tanker Transport Truck Driver
وفي حال تحميلك لأي من الألعاب المذكورة، فيجب إعادة تشغيل الهاتف الذكي في الوضع الآمن "Safe Mode" ثم إعادة فتح الهاتف والانتقال إلى "الإعدادات" التي من خلالها الذهاب لقائمة كل التطبيقات المحملة على الهاتف، لاختيار الخطير منها ثم حذفه.
وغالبا ما تقوم البرامج الضارة بإخفاء نفسها، عن طريق إزالة نفسها من الشاشة الرئيسية للهاتف، لذلك إذا لاحظت تطبيقات باسم أو رمز غير معروف، فقد يكون قد تم تثبيتها دون علمك، وينصح بتحميل برامج لاكتشاف الفيروسات على الهاتف، وذلك كخطوة تأمينية من تعرضه للتطبيقات الضارة.
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