واشنطن: ندعم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية

اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة إن إدارة ترمب تعارض فرض قيود على المساعدات الأميركية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، بل يجمع دعمها لهزيمة المتمردين المدعومين من إيران.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي: "السبيل لتخفيف معاناة الشعب اليمني لا يكون بإطالة أمد الصراع عن طريق إعاقة شركائنا في المعركة لكن بمنح التحالف الذي تقوده السعودية الدعم الذي يحتاجه لهزيمة المتمردين المدعومين من إيران وضمان السلام العادل".

وجدّد بومبيو دعم الولايات المتحدة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، مشدداً على أن بلاده تريد إنهاء النزاع وتحسين الوضع الإنساني في اليمن.

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وأوضح بومبيو في مؤتمر صحافي بمقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن إن إدارة الرئيس الأميريكي دونالد ترمب لا تتفق مع من يرى أن وقف الدعم للمملكة هو الطريق لوضع حد للصراع في اليمن، مشيرًا إلى أن واشنطن تدعم حقوق الإنسان في اليمن، لكنها تدعم جهود المملكة العربية السعودية لمنع هذا البلد من أن يتحول إلى دمية بيد إيران.

وشدد بومبيو على ضرورة منع إيران ووكلائها من السيطرة على خطوط الملاحة الدولية.

ولفت الانتباه إلى أن الولايات المتحدة منحت أكثر من ملياري دولار لمساعدة الشعب اليمني منذ بداية النزاع، كما قدمت المملكة العربية السعودية في 2018 أكثر من 500 مليون دولار، في حين لم تقدم إيران أي شيء.