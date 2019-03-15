العاهل السعودي وولي عهده يعزيان حاكمة نيوزيلندا

اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لباتسي ريدي الحاكمة العامة لنيوزيلندا، في ضحايا الهجوم الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان في برقية العزاء التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية (واس) : "علمنا بنبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب نيوزيلندا الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، مؤكدين مساندتنا لبلادكم الصديق بالوقوف ضد هذا العمل الإرهابي الذي تدينه كل الأديان والأعراف والمواثيق الدولية، سائلين المولى سبحانه أن يتغمد المتوفين برحمته ورضوانه وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

وعبر زعماء في أنحاء العالم عن شعورهم بالغضب والحزن على مقتل 49 شخصا عل الأقل في مسجدين بنيوزيلندا يوم الجمعة.

من جانبه، بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للحاكمة العامة لنيوزيلندا في ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش.

وقال الأمير محمد: "بلغني خبر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الجبان الذي تدينه كل الأديان والأعراف والمواثيق الدولية، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، سائلاً المولى القدير أن يتغمد المتوفين برحمته ورضوانه وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".