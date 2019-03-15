الامارات وألمانيا تبحثان التعاون الامني

اسماء السيد - ابوظبي: التقى الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية الاماراتية بمقر الوزارة في أبوظبي، الجمعة، ماركوس كيربر، وكيل الوزارة الاتحادية للداخلية والبناء والأعمار والأمن الوطني في ألمانيا والوفد المرافق له. وتم خلال اللقاء بحث "سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الشرطية"، بحسب وكالة الأنباء الاماراتية الرسمية. كما تمت مناقشة "تجربة وزارة الداخلية بدولة الإمارات في المشاركة بتنظيم الأولمبياد الخاص والفعاليات الكبرى". وحضر اللقاء العميد عارف الريس مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي والعقيد أحمد سعيد المزروعي مدير عام التعاون الدولي بالإنابة بوزارة الداخلية الاماراتية.

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