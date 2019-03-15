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وفاة الأميرة السعودية البندرى بنت عبد الرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الديوان الملكى أعلن مساء اليوم الجمعة نبأ وفاة الأميرة  البندري بنت عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، ، وستقام صلاة الجنازة عليها غدٍ السبت.

 

وأفادت الوكالة السعودية أن الجنازة ستقام بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

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