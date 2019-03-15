شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأميرة السعودية البندرى بنت عبد الرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الديوان الملكى أعلن مساء اليوم الجمعة نبأ وفاة الأميرة البندري بنت عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، ، وستقام صلاة الجنازة عليها غدٍ السبت.
وأفادت الوكالة السعودية أن الجنازة ستقام بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
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