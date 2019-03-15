الكويت.. ضبط سعودي استخدم “مسدس ألعاب” لسلْب الوافدين

صحيفة الخليج الالكترونية

ألقت شرطة منطقة السالمية بالكويت القبض على سعودي اشترك مع أربعة كويتيين في تكوين عصابة لسلب الوافدين.

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وقالت وسائل إعلام كويتية: إن المتهمين استخدموا مسدس ألعاب في تهديد ضحاياهم وسلبهم، لافتة إلى أن اثنين من المتهمين يعملان في جهاز أمني.

وأضافت وسائل الإعلام الكويتية أن الإطاحة بالعصابة جاءت بعد بلاغات عدة من وافدين، وجرت إحالتهم بعد ذلك إلى المباحث الجنائية بالدولة تمهيداً لمحاكمتهم.