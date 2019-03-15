الإيسيسكو تدين الاعتداء الإرهابي على مسجدَيْ #نيوزيلاندا

صحيفة الخليج الالكترونية

أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو” بأشد العبارات؛ الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف مسلمين أبرياء كانوا يؤدون صلاة الجمعة يوم 15 مارس 2019 في مسجدي النور وليندوود في مدينة كريست تشورش في نيوزيلندا، والذي أودى بحياة أكثر من 40 مسلمًا وخلَّف جرحى آخرين.

Advertisements

وقالت “الإيسيسكو” في بيان اليوم: هذا العمل الإرهابي الشنيع جريمة ضد الإنسانية، ومظهر قبيح من الكراهية للإسلام، من قبل فئات عنصرية متطرّفة؛ يجب إدانته دوليًّا ومعاقبة مرتكبيه.

ودعت “الإيسيسكو” إلى التضامن مع مسلمي نيوزيلاندا، وعبّرت عن ثقتها فيما ستقوم به السلطات النيوزيلاندية من إجراءات لمعاقبة الإرهابيين وحماية المساجد والمسلمين في أراضيها.