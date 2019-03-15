فيديو: إصابة فلسطينيين خلال مواجهات متفرقة مع جيش الاحتلال

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أصيب فلسطيني بجراح اليوم الجمعة، والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات متفرقة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن فلسطينيًا أصيب بالرصاص المطاطي خلال المواجهات الدائرة في بلدة كفر قدوم غرب نابلس وشمال الضفة الغربية. Advertisements وأضافت المصادر أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وتمت معالجتهم ميدانيًا.

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