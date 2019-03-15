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ورفع المحتجون لافتات ترفض تمديد ولاية بوتفليقة الرابعة، كما طالبوا بتغيير سياسي فوري وشامل، وتحولت شعارات المتظاهرين من "لا للعهدة الخامسة" إلى "لا للتمديد للعهدة الرابعة".
وأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى قصر الرئاسة أمام المحتجين، لمنعهم من الاقتراب منه، كما تمّ إغلاق كل المنافذ المؤدية إلى شوارع وسط العاصمة، بحسب شبكة "سكاي نيوز".
وانتشرت قوات الأمن عند حدود العاصمة، في محاولة لعرقلة وصول حافلات تقل متظاهرين من ولايات أخرى.
وكان بوتفليقة أعلن، يوم الاثنين الماضي، جملة قرارات شملت تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل، وعدوله عن خوض السباق الرئاسي.
وتعتبر المعارضة أن تأجيل الانتخابات إلى أجل غير محدد يعد تمديدًا لولاية بوتفليقة بحكم الأمر الواقع.
وحركت الاحتجاجات المشهد السياسي الراكد منذ فترة طويلة، والذي اتسم بصعوبات اجتماعية واقتصادية على مدى عقود.
وبدأ بوتفليقة يفقد حلفاءه بوتيرة متسارعة في الأيام القليلة الماضية بعد عودته من رحلة علاج في سويسرا، حيث صرح القيادي البارز في الحزب الحاكم حسين خلدون خلال مقابلة تلفزيونية، أمس الخميس، بأنّ بوتفليقة أصبح تاريخًا الآن.
وأصبح خلدون، وهو متحدث سابق باسم الحزب الحاكم، أحد أهم المسؤولين في الحزب الذي أعلن انشقاقه عن بوتفليقة. وقال إنه يتعين على الحزب أن يتطلع إلى المستقبل وأن يدعم أهداف المحتجين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائريون يتحدون قرارات بوتفليقة بـ«أكبر موجة تظاهرات»: لا لتمديد العهدة الرابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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