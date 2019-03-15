3 أسباب ستجعلك تحتضن أي شخص.. حتى لو كنت لا تعرفه

العناق سلوك مطلوب، وأثبتت كثير من الدراسات، التي نشرت في أشهر وأكبر الدوريات العلمية العالمية، أن للحضن فوائد عديدة للصحة النفسية والجسدية.

ونصح موقع Life Hack الجميع بأن "يحضنوا" أي شخص وكل إنسان يعرفوه أو لا يعرفوه، لأن في هذا السلوك فوائد مبهرة جدا لكلا الطرفين، من يحضن ومن يستقبل الحضن.

وأوجز الموقع تلك الأسباب التي توجب عليك أن تعانق أي شخص في 3 فوائد، هي:

العناق يقلل من المرض

العناق واحد من أفضل الطرق لتخفيف الاكتئاب، ليس ذلك فحسب، فهو يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويخفف من التوتر ويمكن أن يجعلك تشعر بالهدوء، وأظهرت الدراسات أن "الحضن" يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، فعند احتضان شخصًا ما، يتم إطلاق هرمون يسمى الأوكسيتوسين، الذي يُعرف باسم "هرمون الحب"، وهذا يساعد في تقليل التوتر ويجعلك تشعر بأنك أكثر هدوءًا.

لذا، إذا كنت تشعر بالإحباط أو الإجهاد أو القلق، اذهب لإعطاء شخص ما عناق لتشعر بالتغيير الفوري في حالتك المزاجية.

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الأحضان تعمق العلاقات

العناق يطلق مجموعة من الهرمونات، بما في ذلك الأوكسيتوسين، السيروتونين، الدوبامين، تلك الهرمونات تسبب الشعور بالسعادة والحب، وليس فقط تجعلك تشعر بأنك بحالة جيدة، ولكنها أيضًا تجعل الشخص الآخر يطلق نفس هرمونات السعادة، فالعناق يبني الثقة ويمكن أن يعمق علاقتك بأي شخص، فالحضن يدل على أنك تهتم بالآخر.

العناق يمكن أن يغير العالم

قد يكون العناق هو الشيء الذي يحتاجه شخص ما في الوقت الحالي دون أن تعرف ذلك، يمكنك تغيير حياة هذا الشخص، فقد يكون عاش أسوأ يوم ممكن، وكنت أنت الملاك الذي أضاء يومه.

يمكنك تغيير اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو حياة شخص آخر ببساطة عن طريق إعطائه عناق، فهذا يدفعه إلى الأمام.