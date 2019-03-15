الامارات تدين هجوم نيوزيلندا

اسماء السيد - ابوظبي: دانت الامارات الجمعة الاعتداء الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا وأسفر عن مقتل 49 شخصا على الأقل وإصابة العشرات خلال صلاة الجمعة.

وكتب رئيس الحكومة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه على تويتر "في يوم سلام كيوم الجمعة وفِي مكان عبادة كالمسجد شهدنا أبشع جريمة كراهية دينية راح ضحيتها 49 من المصلين".

واضاف "تعازينا لنيوزيلندا ولأهالي الضحايا ولكافة المسلمين وباسمي وباسم بلدي التي خصصت عاما كاملا للتسامح ندين ونعرب عن عميق حزننا وندعو العالم لوقفة مراجعة لترسيخ التسامح بين الأديان".

من جهته كتب ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تويتر "نعزي أسر ضحايا جريمة الكراهية المقيتة التي أزهقت أرواحاً بريئة مسلمة كانت تؤدي صلاة الجمعة بنيوزيلندا".

ودعا "العالم من بلد التسامح لمحاربة الكراهية والتعصب، ونؤكد أن المحبة والتعايش بين البشر هما طوق النجاة للإنسانية من هذا الخطر الداهم".