إصابة سعودي بجروح طفيفة في هجوم نيوزيلندا

اسماء السيد - ولينغتون: أعلنت السفارة السعودية في نيوزلندا إصابة مواطن سعودي بجروح طفيفة إثر الهجوم الذي استهدف مسجدين في كرايس تشيرش.
وقالت السفارة في بيان: "تود سفارة المملكة في ولينغتون أن توضح أنه في إطار متابعتها لحادثي إطلاق النار اللذين حدثا في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في الجزيرة الجنوبية أثناء صلاة الجمعة لهذا اليوم، وما نتج عنه من قتلى وإصابات، حيث تبين إصابة مواطن سعودي بجروح طفيفة وتم الاطمئنان على صحته وسلامته".
وأضاف البيان "تهيب السفارة بكافة المواطنين الموجودين في مدينة كرايست تشيرش بضرورة توخي الحيطة والحذر وأهمية متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن والبقاء في المنازل في الوقت الحالي لحين عودة الوضع إلى طبيعته، والتواصل مع السفارة على رقم الطواري: 0275922211".
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