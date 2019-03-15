الأردن يعلن عن إصابة رعايا له في نيوزيلندا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization "TV-Novosti"

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية عن إصابة أردنيين في الهجوم الإرهابي الذي طال اليوم الجمعة مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

وقالت الخارجية في بيان: "المعلومات الأولية تشير إلى وجود مواطنين أردنيين من بين المصابين في الحادث الإرهابي".

لحظة القبض على أحد منفذي الهجوم

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وأضافت: "مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية في أستراليا المعتمدة لدى الحكومة النيوزلندية يتابعان الاتصالات مع الجهات المختصة، وذلك للاطمئنان على حالة الجرحى والوقوف على احتياجاتهم". © Artur Widak

وفي وقت سابق من اليوم، تعرض مسجدان في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية لهجوم بالأسلحة النارية، أسفر عن مقتل 49 شخصا وجرح العشرات.

المصدر: وكالة "عمون"