بوغدانوف يصل السودان حاملا رسالة من بوتين للبشير

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الخرطوم — سبوتنيك. ووفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك" فقد "وصل الخرطوم مساء اليوم الجمعة، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف وكان في استقباله وزير الدولة في الخارجية، أسامة فيصل".
© AP Photo / Sudanese Activist
وكانت وزارة خارجية السودان قد أعلنت في بيان صحفي يوم الثلاثاء، أن المبعوث ينقل رسالة من بوتين لنظيره البشير تتعلق بتعزيز العلاقات والتشاور في كافة القضايا.
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول مظاهرات بدأت رفضا لرفع الحكومة سعر الخبز، وسرعان ما أخذت تطالب باستقالة الرئيس عمر البشير الذي يتولى الحكم منذ 1989.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومن حين لآخر استعملت الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات.
ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 45 قتلوا بينما تقدر الحكومة عدد القتلى بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن. واعتقل نشطاء سياسيون وأفراد من المجتمع المدني وصحفيون.
وبعد أسابيع من المظاهرات، أعلن البشير حال الطوارئ في 22 فبراير/شباط في محاولة لوضع حد للاحتجاجات غير المسبوقة.
وبعد اعتراضات على فرض الطوارئ، أجاز البرلمان السوداني تقليل الفترة إلى ستة أشهر بدلا من عام كما طلب الرئيس عمر البشير.
وحل البشير الحكومتين المركزية والولائية، وعين حكومة جديدة برئاسة طاهر إيلا، وهي ثالث حكومة للسودان في أقل من عامين ونصف عام، وأقيلت الحكومتان الأخيرتان بداعي الفشل في حل الأزمة الاقتصادية.
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