"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين سعوديين بهجوم وقصف في جيزان

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القاهرة — سبوتنيك. أفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" في تغريدة على "تويتر" بأن الجماعة شنت عملية هجومية على مواقع للجيش السعودي في مشعل بجيزان، استهدفت خلالها بقصف مدفعي تجمعات عسكرية في تلك المواقع".
© REUTERS / Abduljabbar Zeyad
في سياق آخر، نفذت "أنصار الله" عمليتي قنص استهدفتا جنديين سعوديين في موقع الفريضة بجيزان، ومنطقة الصوح قبالة نجران، حسب المركز الإعلامي للجماعة.
أما في قطاع عسير، قال مركز إعلام "أنصار الله" إن مقاتلي الجماعة أحبطوا محاولة تسلل للجيش اليمني في الربوعة، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف قواته المهاجمة.
وأضاف بأن قتلى وجرحى آخرين من العسكريين اليمنيين سقطوا في كمينين منفصلين بعبوتين ناسفتين لوحدة الهندسة التابعة لـ"أنصار الله" في مجازة بعسير، استهدف أحدهما فريق استطلاع للجيش اليمني.
وأشار إلى إعطاب مدفعية "أنصار الله" آلية عسكرية يمنية في الربوعة.
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