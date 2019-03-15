شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سعودي استخدم «مسدس ألعاب» لسلْب الوافدين بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ألقت شرطة منطقة السالمية بالكويت القبض على سعودي اشترك مع أربعة كويتيين في تكوين عصابة لسلب الوافدين.

وقالت وسائل إعلام كويتية: إن المتهمين استخدموا مسدس ألعاب في تهديد ضحاياهم وسلبهم، لافتة إلى أن اثنين من المتهمين يعملان في جهاز أمني.

وأضافت وسائل الإعلام الكويتية أن الإطاحة بالعصابة جاءت بعد بلاغات عدة من وافدين، وجرت إحالتهم بعد ذلك إلى المباحث الجنائية بالدولة تمهيداً لمحاكمتهم.