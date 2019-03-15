شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المواطن «رافع السبَّابة» في هجوم نيوزيلندا الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفي اليوم الجمعة، المواطن الذي ظهر في إحدى الصور المأخوذة من مسرح الجريمة الإرهابية التي استهدفت مسجدين في مدينة كرايسترتش النيوزيلاندية محمولاً على نقالة الإسعاف رافعاً سبابته.

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وانتقل المواطن محسن المزيني الحربي إلى رحمة الله متأثراً بإصابته بخمس رصاصات، وذلك بعدما نُقل للمستشفى وهو في حال صحية حرجة.

والحربي رجل أعمال سعودي في العقد السابع من العمر يحمل الجنسية البريطانية ويقيم في نيوزيلاندا منذ 25 عاماً، وكان قبل ذلك قد سكن اليونان والولايات المتحدة الأمريكية.

وآخر مرة زار فيها الحربي المملكة كانت قبل أربع سنوات، وكان أفراد أسرته المقيمون في المملكة يستعدون للسفر إلى نيوزيلاندا للبقاء بجانبه قبل أن يستشهد في الهجوم الدامي اليوم.