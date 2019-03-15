شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من اختراق أجهزة «الماك».. استخدم هذا البرنامج والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
عادة يضع المستخدم لأجهزة ماك لاصقة بلاستيكية على عدسة الكاميرا لتجنب اختراقها وتشغيلها دون ملاحظته، على الرغم من التكلفة الباهظة لهذه الأجهزة.
وللتخلص من اللاصقة الرخيصة يمكن لأصحاب أجهزة الماك الاستعانة بالبرنامج المجاني Oversight، الذي يراقب عمل الكاميرا والمايكروفون.
وأوضح خبراء تقنيون أنه عندما يتم تفعيل المستخدم للكاميرا والمايكروفون، تظهر له نافذة تُشير إلى تفعيل هذه الأدوات، وتظهر مثل هذه الرسائل عندما يُجري المستخدم مكالمات عبر برامج Facetime أو Skype، والتي تتطلب الوصول إلى الكاميرا والمايكروفون.
وتوضح هذه النافذة للمستخدم معلومات دقيقة عن الوصول إلى الكاميرا، ليتأكد المستخدم من طبيعة البرامج، الذي يرغب في الوصول إليها.
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