انت الان تتابع اصطدمت بشجرة.. تحطم طائرة إسرائيلية في الضفة الغربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحطم طائرة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بتحطم هليكوبتر عسكرية إسرائيلية في مستوطنة بيت شيميش قرب مدينة القدس في الضفة الغربية، وقالت القناة الإسرائيلية إن «المروحية اصطدمت بشجرة كبيرة لم يرها قائدها نتيجة لظروف جوية سيئة فجر اليوم، وأن طاقم المروحية نجا في الحادث»، مبينه أن المروحية من طراز «بلاك هوك UH-60»، جاء ذلك بعد أن شنت طائرات إسرائيلية سلسلة غارات على قطاع غزة، استهدفت مواقع عسكرية في القطاع، واستهدفت نحو 20 غارة، شُنت في وقت متأخر من ليل الخميس، ميناء قيد الإنشاء وموقعا عسكريا لحماس في غزة، وفقا لسبوتنيك.
وفي وقت سابق ذكر الجيش الإسرائيلي أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة على منطقة تل أبيب، الخميس، في أول هجوم من نوعه على المنطقة منذ الحرب التي دارت رحاها في القطاع عام 2014، ولم يسبب إطلاق الصاروخين تلفيات أو يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى. أثار إطلاق الصواريخ حالة من التوتر في إسرائيل قبل انتخابات التاسع من أبريل
وفي وقت سابق ذكر الجيش الإسرائيلي أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة على منطقة تل أبيب، الخميس، في أول هجوم من نوعه على المنطقة منذ الحرب التي دارت رحاها في القطاع عام 2014، ولم يسبب إطلاق الصاروخين تلفيات أو يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.
أثار إطلاق الصواريخ حالة من التوتر في إسرائيل قبل انتخابات التاسع من أبريل التي يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للفوز بولاية خامسة من خلالها، معتمدا على مسوغاته على صعيدي الأمن القومي والدبلوماسية.
وبعد أن دوت صفارات الإنذار في تل أبيب والبلدات المحيطة، سمعت عدة انفجارات في مناطق سكنية ساحلية إسرائيلية. وأظهرت لقطات تلفزيونية صواريخ اعتراضية إسرائيلية تحلق في السماء ثم تنفجر.(التفاصيل)
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