فيديو: صلاة الغائب في المسجد الأقصى على ضحايا مجزرة نيوزيلندا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الغائب في المسجد الأقصى اليوم الجمعة، على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا. وأدان خطيب المسجد الأقصى ومفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، الهجوم ووصفه بالإرهابي. Advertisements وكان الهجوم قد استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش اليوم الجمعة، ما أودى بحياة 49 وإصابة العشرات.

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