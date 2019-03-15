الجيش السوري يقضي على إرهابيين في ريف حماة ويحبط محاولة تسلل بريف إدلب

قضت وحدات من الجيش السوري العاملة بريف حماة الشمالي على مجموعات إرهابية خرقت اتفاق منطقة خفض التصعيد في عدد من بلدات ريفي إدلب وحماة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”، اليوم الجمعة، أن وحدات من الجيش رصدت تحركات مجموعات إرهابية في أطراف بلدات وقرى اللحايا ومورك وكفرزيتا وتل عثمان وتل الصخر في ريف حماة الشمالي؛ إذ حاولت التسلل باتجاه النقاط العسكرية والقرى الآمنة في المنطقة، فتعاملت معها القوات برمايات نارية دقيقة؛ ما أسفر عن القضاء على أعداد منهم وإصابة آخرين وتدمير أسلحتهم وعتادهم.

كما أحبطت وحدات من الجيش محاولة تسلل مجموعة إرهابية من بلدة الهبيط باتجاه المناطق المحررة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب.

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