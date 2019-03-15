بسعر خيالي.. دبي تطلق أغلى عطر في العالم بهذا الثمن (فيديو)

دبي - بواسطة محمد فارس © بسعر خيالي.. دبي تطلق أغلى عطر في العالم بهذا الثم بسعر خيالي.. دبي تطلق أغلى عطر في العالم بهذا الثم

كتب - معتز حسن:

كعادة دبي في إبهار العالم في كافة المجالات، حتى مجال الموضة والجمال لم تتركه، إذ استطاعت أن تقدم لنا تحفة عطرية فريدة من نوعها، وهي تعتبر الأغلى عالميًا بالإضافة إلى تزيين زجاجة العطر بأحجار الماس اللامعة.

بعد 494 محاولة استغرقت 3 سنوات، استطاع أمهر صناع العطور في دبي تطوير هذا العطر الذي يصل كلفته إلى 4 ملايين و752 ألف درهم، ونزين الزجاجة بـ3500 ماسة مشعة،

إلى جانب مجموعة من حبات الأحجار الكريمة كالياقوت الأصفر واللؤلؤ، وما يزيد على كيلوجرامين من الذهب عيار 18 قيراطاً، و5 كيلوجرامات من الفضة الخالصة، ليستحق بجدارة اسم "شموخ".

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والزجاجة التي يبلغ طولها 1.97 مترًا مصنوع عطرها من المواد الطبيعية الخالصة، وما يجعله فريدًا من نوعه، أن رائحة العطر تدوم 12 ساعة على البشرة وحتى 30 يوماً على الملابس.

ومن خلال هذا العطر تنوي دبي تحقيق رقم قياسي جديد في كتاب موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، إذ أن العطر الأغلى بقيمة لا تتعدى 205 آلاف دولار أو ما يعادل 752 ألف درهم إماراتي.

ويشير أصغر آدم علي، مبتكر العطر الجديد ورئيس مجلس الإدارة وكبير العطارين في مجموعة شركات مجموعة "نبيل للعطور"، إلى أن تسمية "شموخ" التي تعد مميزة ومعبرة تأتي تقديراً لـ"روح دبي".

وتتيح قاعة الأزياء في مول دبي للناس الاستمتاع بمشاهدة العطر بين 14 و30 مارس الجاري.