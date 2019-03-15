دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

نعم، أيضاً قوقل تريد صنع هاتف ذكي بشاشة منحنية قابلة للطي، وهو على ما يبدو سيكون الاتجاه المقبل في صناعة الهواتف الذكية لاسيما بعد دخول العمالقة إليه مثل هواوي وسامسونج.

بالطبع مجرد التقدم بطلب الحصول على براءة اختراع لا يعني مؤكداً أن الشركة ستطلق هذا المنتج بالفعل، لكنه يؤكد على الاقل اهتمامها به ومحاولة تطويره واختباره على الأقل.

منذ الإعلان عن هاتف Galaxy Fold من سامسونج أكدت قوقل دعمها فكرة الهواتف القابلة للطي من خلال دعم نظام أندرويد لها.

لا نتوقع أن تطلق قوقل هاتف بعلامة بكسل التجارية وقابل للطي في أي وقت قريب من هذا العام لاسيما أن هذه الهواتف مازالت أسعارها مرتفعة للغاية وتقنيات تطوير الشاشات القابلة للطي أمامها الكثير من التطويرات مستقبلاً.

التدوينة قوقل تتقدم ببراءة اختراع هاتف ذكي بشاشة قابلة للطي ظهرت أولاً على عالم التقنية.